Kolezyum'un üst katları ziyaretçilere açılıyor

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'un en üst kısmı da artık gezilebilecek. DHA'nın haberine göre milattan sonra 72 ile 80 yılları arasında inşa edilen, uzun yıllar Roma imparatorlarının ve Romalıların büyük eğlencelerine ev sahipliği yapan, günümüzde kentin simgesi haline gelerek yılda 5 ile 6 milyon turist tarafından ziyaret edilen tarihi arenanın yerden 40 metre yükseklikteki üst bölümleri de artık görülebilecek.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, bir grup gazeteciyle yaptığı özel turda, "Bugün çok önemli bir gün. Önemli bir restorasyonun ardından Flavianus Amfitiyatrosu'nun üst katlarını yeniden açıyoruz. Beşinci bölümü ziyaret edenler, hem Kolezyum'un hem de Roma’nın eşsiz manzarasını görebilecekler. İtalya’nın dünyadaki sembolü olan bu anıtın muhteşem olmasını sağlayacak değer kazanma süreci, halihazırda finanse edilen restorasyon projesi devam ediyor." diye konuştu.

40 YILDIR ZİYARETE KAPALIYDI

Çalışmalar nedeniyle yaklaşık 40 yıldır ziyarete kapalı ünlü arenanın üst katlarının, 1 Kasım'dan itibaren 25'er kişilik gruplar halinde gezilebileceği bildirildi. Ziyarete açılacak bölümlerin, imparatorluk döneminde en aşağı sınıf olarak görülen halkın gittiği 5. bölüm ile tüccar sınıfının yer aldığı 4. bölüm olduğu belirtildi.

Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan ve yıllara meydan okuyan arena için restorasyon çalışmaları, 2013 yılında Floransalı iş adamı Diego Dalle Valle'nin sahibi olduğu ünlü ayakkabı firmasının 25 milyon avroluk sponsorluğuyla hayata geçmişti. Üç aşamalı restorasyon planının kapsamlı olan ilk aşaması geçen yıl tamamlanmıştı.