6 çocuklu ailenin en büyük kız Seher...

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.
Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki törende, 8 Azerbaycan, 4 Ürdün, bir Kırgızistan, bir Senegal uyruklu askerin de yer aldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, komutanlığın kurulduğu günden itibaren suç ve suçluyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini, yurdun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini söyledi.
43 hafta süren eğitimlerde kursiyerlere her türlü arazi koşullarında operasyon yapabilme, ileri teknoloji ürünleri silahları kullanabilmelerine yönelik eğitimler verildiğini anlatan Çitil, "Tarihte mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda en olumsuz koşullarda dahi devleşerek, dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyan jandarma mensuplarının emsalleriyle asla mukayese edilemeyecek yücelikteki vatan sevgisinin erişilmez kahramanlık ruhunun sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine olan inancım tamdır." dedi.
55 YILLIK TARİHTE İLK
Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinin 55 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın kursiyer kursu birincilikle tamamladı. Kursa katılan 8'i kadın 419 kursiyer arasında birinci olan Seher Cingöz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende, eğitimlerde dereceye giren askerlere çeşitli ödüller ile sertifikaları verildi.
KADIN SUBAYLAR ZEYBEK OYNADI
Daha sonra komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, silahlı hareketler, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Subay adaylarının aileleri de bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. Tören sırasında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter de alçak uçuş yaptı. Törenin son bölümünde aralarında bayan subay adaylarının da olduğu askerler zeybek oynadı. Gösterilerin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi yaptı. Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.
ALTI ÇOCUKLU AİLENİN EN BÜYÜK KIZI SEHER
Kursu birincilikle bitiren 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olan Seher Cingöz'ü bu mutlu gününde kendisi gibi asker olan kardeşleri Sinan ve İsmail Cingöz yalnız bırakmadı.
Seher Cingöz, asker olmanın hayalini çocukluğundan beri kurduğunu ifade ederek, "Çok istediğim bir şeydi ama harp okulu okumamız gerektiği için bir türlü başvuramamıştım. Polis olmak için çabalıyordum sürekli onun için hazırlanıyordum, jandarma subay alımı başlayınca hemen başvuruyu yaptım kabul edildi çok şükür. Polislik sınavındaki parkurlarla aynıydı farklı olarak bin 500 metre koşusu vardı, başarılı olduk. Bugünde buradayız vatanımız, milletimiz için. Şehitlerimizin arkasından onlara layık olabilmek için bu yola adım attık." dedi.
Cingöz, bu mesleği yapmak isteyen bütün kadınların başarılı olacağına yürekten inandığını, kendisinin hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Kızının mezuniyet törenine katılmak için Burdur'dan gelen Durmuş Bayar, çok gururlandığını belirterek bütün kursiyerlerin vatan vazifesini layıkıyla yapacağını ifade etti.
Oğluna sarılarak sevinç gözyaşı döken Ayla Doğan ise çok mutlu, gururlu ve onurlu olduğunu anlatarak, "Vatana millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum. Hepsiyle gurur duydum." dedi.
Kursa katılan Ürdünlü asker Mahir Eltevahiye, kurstan memnun olduklarını dile getirerek Türkiye'ye teşekkür etti.
TÖREN ALANINDA EVLİLİK TEKLİFİ
Eğitimini tamamlayan Ömer Faruk Yazar, törenin bitmesinin ardından alana gelen kız arkadaşı Merve Özyer'e evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada Yazar'ın arkadaşları çiftin çevresine daire oluşturarak sis fişeği ve konfeti patlattı. Bu sırada diz çöken Ömer Faruk Yazar, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı ve yüzüğü taktı.
Ömer Faruk Yazar, bu özel gününü evlilikle taçlandırdığı için mutlu olduğunu aktararak, "En özel günümde çok sevdiğim müstakbel karımla birlikteyim ona evlilik teklifi yaptım çok mutluyum." diye konuştu.
Merve Özyer'de böyle bir teklifi beklemediğini, çok mutlu olduğunu anlatarak cevabının da "evet" olduğunu söyledi.
Törene, Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı 1'inci Yardımcısı Tuğgeneral Botır Tursunov, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, emekli Korgeneral İbrahim Yaşar ile kursiyerlerin yakınları katıldı.
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