Kongolu çift Ankara'daki tedaviyle ikiz bebek sahibi oldu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen Nancy Bangaenda ve Lucien Wenza çifti, gördükleri tedavi sayesinde başkentte bebek sahibi oldu.
AA'nın haberine göre; özel bir tıp merkezinden yapılan açıklamaya göre, tanıdıkları vasıtasıyla Türkiye'ye gelen Kongolu çift, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'nın uyguladığı tedavinin ardından Lucianna ve Naella isimleri verilen ikiz kız bebeklerini kucaklarına aldı.
"YAPILAN TEDAVİ HAYALİMİZE KAVUŞMAMIZI SAĞLADI"
Kongo'nun başkenti Kinşasa'dan gelerek Türkiye'de tedavi olmayı tercih ettiklerini belirten 36 yaşındaki Nancy Bangaenda, Türkiye'nin tıp konusunda batı ülkelerine oranla daha ileride olduğunu düşündükleri için Ankara'ya geldiklerini belirtti. Bangaenda, "Yapılan tedavi hayalimize kavuşmamıza sağladı. Ülkemize bebeklerimizle birlikte mutlu bir şekilde döneceğiz" ifadesini kullandı.
Tedavi süresince kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirten 51 yaşındaki Lucien Wenza ise 20 Ocak'ta bebeklerini kucaklarına aldıklarını hatırlatarak "Mutluluğumuzu tarif etmek imkansız. Kucağımıza alana kadar inanamadık. Tedavi süremiz boyunca bizimle çok yakından ilgilenildi. Türk hekimlere çok güvendiğimiz için kendimizi onlara emanet ettik ve doğumun da özellikle Türkiye’de olmasını istedik. Türkiye artık bizim ikinci yuvamız" değerlendirmesinde bulundu.
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