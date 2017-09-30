Konya'da üst kattaki işyerinin penceresinde tadilat yapan esnaf, zemin kattaki kuaförden çıkan iki kişi tarafından, "başlarına silikon damlattığı" gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü.
Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şahaser Sokak'ta iki katlı bir işyerinin üst katında züccaciye dükkanı olan Alaaddin Paçal, işyerinin cam kenarlarına silikon sıkmaya başladı. Bu sırada alt katta bulunan kuaförden çıkan İhsan Y.'nin başına yanlışlıkla silikon damlaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
İhsan Y'nin arkadaşı Fırat K'nin de tartışmaya katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Paçal, işyerinden aldığı bıçakla alt kata indi. Çıkan arbedede Fırat K., Paçal’ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı elinden aldı. Bunun üzerine kaçmaya başlayan Paçal, yakınlardaki sığındığı bir işyerinde kalbinden bıçaklandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şüphelilerden İhsan Y, çevredeki bir esnafla Paçal'ı otomobille hastaneye götürdüğü sırada yolda karşılaştığı ambulansa teslim ettikten sonra, diğer şüpheli Fırat K. de olay yerinden kaçtı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Paçal, kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki esnafın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin eşkallerinden yola çıkan ekipler, Fırat K'yi evinin yakınında, İhsan Y.'yi ise Karatay Otobüs Terminali'nde yakaladı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.
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