Konya'nın Akşehir ilçesinde, evine gelen şüpheli şahıs tarafından sırtından bıçaklanan kadın, sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. (45) isimli şahıs, tek başına yaşayan Hatice D.'nin (52) evinin zilini çalarak su istedi. Dn, su getirmek için döndüğünde H.T. kadının kafasına arkadan vurarak darp etti. Yere düşen kadını daha sonra sırtından bıçaklayan şüpheli H.T. olay yerinden kaçtı. Yaralı Hatice D. kendi imkanlarıyla evden dışarı çıkarak yardım istedi. Yaralı kadını gören komşuları 112 Acil Servisi aradı. Yaralanan Hatice D. sırtına saplanmış bıçakla kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli H.T. ise Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.