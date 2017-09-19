Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu, topladığı çöpleri yüklemek için geri manevra yapan babasının kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, ailesiyle birlikte Kulu-Konya yolu güzergahında bulunan çöplükte, hurda, plastik ve karton toplayan A.A., topladığı malzemeleri yüklemek için 01 F 223 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı M.A.'yı ezdi. Kamyonun tekerinin altında kalarak ağır yaralanan M.A., ailesi tarafından kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından savcı ve polis tarafından çöplükte inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.