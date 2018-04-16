Konya'da eşini darp ettiği ileri sürülen Cevdet Ö., evine baskına geldiğini iddia ettiği 3 kayınbiraderinden birini bıçakla öldürdü, 2'sini yaraladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meltem Samancı'nın aktardığı bilgilere göre Konya'nın Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Cevdet Ö., iddiaya göre eşi 25 yaşındaki A.Ö.'yü, belirlenemeyen nedenle tartışıp darp etti. Tartışma sonunda A.Ö evini terk ederek babasının evine gitti. Eşinin evden ayrılması üzerine Cevdet Ö. de babası Cesim Ö.'nün evine gitti. Bir süre sonra A.Ö'nün erkek kardeşleri Fatih, Muhammed ve Şahin Sağaslan da eniştelerinin peşinden geldi. Yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle bahçede havaya 4 el ateş eden kayınbiraderleri gören Cevdet Ö., babası Cesim Ö. ve amcası Harun Ö. ile birlikte aşağı indi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada iddiaya göre Cevdet Ö., kayınbiraderlerini bıçakla yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipi sevk edildi.

Yaralılardan Muhammet ile Şahin Sağaslan, Numune Hastanesi'ne, durumu ağır olan Fatih Sağaslan ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki Fatih Sağaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin de durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından sokak üzerindeki evin bahçesinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekmek bıçağını çöp kenarına atılmış vaziyette buldu.

Polis, olay sonrası kaçan Cevdet, Cesim ile Harun Ö.'yü kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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