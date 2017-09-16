İHA'nın haberine göre, Çorum'dan Ereğli ilçesine giden Nazif Sarıyıldız, otomobilin kaportasından gelen sesler üzerine aracını inceledi. Yaptığı kontrolde kaportada değişik bir kuş türü gördü.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KUŞ TÜRÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Nazif Sarıyıldız, internet üzerinde yaptığı araştırmada kuşun, Türkiye'de nadir görülen ve dünyada nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçı kuşu (İndian Pond Heron) olduğunu öğrendi.

JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Nazif Sarıyıldız, kısa boynu, uzun gagasıyla dikkat çeken ve yavru olduğu tahmin edilen kuşu, kutu içerisine koyduktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürerek teslim etti.