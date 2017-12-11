Konya'da sabah işe gitmek için evinden çıkan özel güvenlik görevlisi Rukiye K.'nın yüzüne, tanımadığı bir kişi tarafından bilinmeyen bir madde atıldı.
Bir anda acı içinde kalan, yüzü ve gözünün yandığını söyleyen genç kadına çevredeki esnaf yardım etti. Rukiye K., hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, DHA'nın haberine göre, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydan geldi. Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Rukiye K., evinden çıkıp işe gitmek üzere kaldırımdan yürümeye başladı. Bu sırada genç bir erkek, arkadan yanına yaklaştığı Rukiye K.'nın yüzüne bir madde fırlattı.
YÜZÜ YANDI, GÖZLERİNİ AÇAMADI
Acı içinde kalan Rukiye K.,'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaptı. Yüzü yanan ve gözlerini açamayan Rukiye K., çağrılan ambulansla Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE YÜZÜNE ATILAN MADDE KEZZAP VEYA BENZER BİR MADDE DEĞİL
Burada göz polikliniğinde tedavi altına alınan Rukiye K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis genç kadına bilinmeyen maddeyi atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Genç kadının yüzüne atılanın ilk belirlemelere göre kezzap veya benzer bir etkiyi yaratacak iz bırakan bir madde olmadığı öğrenildi.
"GÖRSEM ARKASINDAN GİDERDİM, KORKMAM! YÜZÜM YANDIĞI İÇİN GİDEMEDİM"
Saldırıdan sonra genç kadının acı içinde kaldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Rukiye K.,'nın "Görsem arkasından giderdim korkmam. Yüzüm yandığı için gidemedim" dediği görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.