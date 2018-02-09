Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus U., yakalanınca ''Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?'' diye sordu. 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen U., gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş Mevkii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus U. otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında üç polis aracına çarpan U., otomobiliyle çıkmaz sokağa girdiğinde bu kez polisin üzerine aracını sürmek istedi.

Polis tarafından yakalanan ve 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen U., ''Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?'' diye sordu. U., gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

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