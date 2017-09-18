Konya Hüyük’e bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü’nde, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek “Yöresel Yabani Bitkiler Parkı” kuruluyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sanatçılara ait Anadolu mimarisinden örnekler içeren kerpiç evlerin bulunduğu köyde buluşan sanatçı, müzisyen, akademisyen, bilim adamı ve gazeteciler, proje kapsamında değişik türdeki fidanları toprakla buluşturdu. Köyün kurucusu ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı yönetmen Mehmet Taşdiken, daha sonraki hedeflerinin yöresel bitkiler müzesini oluşturabilmek olduğunu söyledi. Etkinliğe, Cahit Berkay, Murat Evgin, Youki Yamamato, Bulut Aras, Asuman Dabak gibi sanatçıların yanı sıra Prof. Dr. Nilüfer Narlı, ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un oğlu eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Asgar Aytmatov, ressam Patricia Cordoba gibi isimler katıldı.