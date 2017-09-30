İHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi, Piri Reis Tramvay durağı yanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü idaresindeki araç, iddiaya göre aşırı süratle seyir halindeyken kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak patladı. Aracın yandığını gören ve patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİDEN 3'Ü YANARAK CAN VERDİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kaza nedeniyle araçta çıkan yangın söndürüldüğünde araç şoförü (kimliği belirlenemeyen bir kişi) ve araç içerisinden yola fırlayan İbrahim Tat ile İbrahim Serin'in yanarak can verdiği belirlendi. Kaza sonrası araçtan fırlayarak ağır yaralanan Emre S. ise hastaneye kaldırıldı.
YARALI ADAM AĞAÇLARIN ALTINDAN ÇIKARTILDI
Bu sırada araçtan fırlayarak bir ağacın altında sıkışan Necdet K. ise ekipler tarafından gelen ses üzerine fark edildi. Yaralı olay yerinde bulunan ekipler tarafından ağacın kaldırılmasıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsünün ve beraberindeki iki kişinin öldüğü kazanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çalışma yaptı.
"FREN SESİNİ DUYDUM VE ARACIN YANDIĞINI GÖRDÜM"
Kazanın ardından patlama seslerine uyanan bir vatandaş, "Evde uyuduğum sırada ilk önce fren seslerini duydum. Daha sonra bir patlama sesi duydum. Dışarıya çıktığımda ise aracın kaza yapmış halde yandığı gördüm" dedi.
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