Konya'da 30 yaşındaki Halit K.'nın, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi 31 yaşındaki Asiye K.'yı tabancayla başına ateş ederek öldürüp, eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen amcasının oğlu 31 yaşındaki Adem K.'yı da yaralayarak intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki kamyon garajında meydana geldi. Ereğli'de oturan kamyon şoförü Halit K., iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye'nin cep telefonuna gelen mesajlarından, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem K. ile aldattığını fark etti. Halit K., eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, bacanağı Bayram O. ile birlikte 68 BA 562 plakalı otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.



AMCASININ OĞLUNU VURDU



Burada, Halit K. ile Adem K. arasında kavga çıktı. Yanındaki silahını çeken K., Adem K.'nın başına iki el ateş etti. Adem K. kanlar içinde yere yığıldı. Halit K. ise eşi ve Bayram O. ile birlikte geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrıldı.



OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ



Halit K., yolda eşi Asiye K.'nın başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayram O. da panikle yakındaki Saman Pazarı´nda durup polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem K.'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



'NEFSİME YENİK DÜŞTÜM'



Polis, yaptığı aramada Halit K.'nın üzerinden Asiye K. tarafından yazıldığı tahmin edilen, 'Ben namussuzun birisiyim. Çok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halit'im, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım' yazılı mektup bulundu. K. çiftinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.



15 GÜN ÖNCE ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ



Olayın tek görgü tanığı olan kamyon şoförü Bayram O., ifadesinde bacanağı Halit K.'nın, yaklaşık 15 gün önce eşinin, kendisini amcasının oğluyla aldattığını öğrendiğini ileri sürdü. O., ''Halit bize, 'Ben eşimden şüpheleniyorum, eşimin kullandığı telefon numarasının dökümünü çıkarttım. Eşim beni amcamınoğlu Adem ile aldatmış' dedi'' diye konuştu.



Konuyu Asiye K. ile de konuştuğunu ifade eden O., ''Asiye, Adem'in kendisine ödemeli olarak çağrı attığını, numarasını bilmediği için de akrabalarımdan biridir diyerek aradığında karşısındaki kişinin Adem olduğunu anladığını söyledi. Adem'in kendisine 'İlk sen beni aradın, bundan sonra sen beni arayacaksın, yoksa eşine söylerim' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle de Adem ile telefonla görüştüğünü ve konuşmaların sıklaştığını söyledi'' dedi.



O., aldatma olayının ortaya çıkmasının ardından Asiye ve Halit'in arasında sorunlar başladığını, Halit ile Adem'in ise olay gününe kadar hiç karşılaşmadıklarını söyledi.



İNTİHARA KALKIŞMIŞ



Halit K.'nın, üzerinde çıkan mektubu Asiye K.'nın yazdığını ileri süren O., ''Asiye 3 gün önce falan mektup yazıp, hap içerek intihara kalkışmış. Halit'in haberi olunca mektubu Asiye'den almış'' dedi.



BİR GÜN ÖNCE BOŞANMAK İÇİN AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞLER



Oğul, Asiye K.'nın son iki gündür evlerinde misafir olarak kaldığını ve olaydan bir gün önce baldızı ve bacanağının boşanmak için avukatla görüştüğünü belirtti. Oğul, bacanağı Halit K.'nın, aynı gün akşam eve gelip, eşi ile Adem'i yüzleştirmek istediğini ve bunun için birlikte Konya'ya gitmeyi teklif ettiğini söyledi.



'OLAYI ANLATTI'



Bacanağı Halit K.'nın, böyle bir olay yapacağını bilmediğini ifade eden O., ''Halit, bana yüzleştireceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Adem'in ağabeyinin otomobiliyle ben, Halit ve Asiye Konya'ya gelmek için yola çıktı. Gece Konya'ya geldik. Halit, bizi ağabeyinin evine götüreceğini söyledi, ama götürmedi. Kamyon garajındaki sanayi yakınlarında sabaha kadar üçümüz otomobilde bekledik. Kamyon garajına gittiğimizde, ben ve Halit arabadan inerek Adem'in yanına doğru gittik. Halit, Adem'e 'Gel bakalım yüzleşeceğiz' dedi. Adem, 'Ne yüzleşeceğiz?' dedi. Birbirlerini itekleyip yumruklaşmaya başladılar. Daha sonra Halit'in elinde bir silah gördüm. Adem'e doğrultup iki el ateş etti. Bu esnada Halit'e yapma diye bağırdım ama Halit beni dinlemedi'' şeklinde konuştu.



Halit K.'nın, Adem K.'yı vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olacağını söylediğini ve bunun üzerine yola çıktıklarını belirten O., ''Halit, bana 'Bacanak beni polis karakoluna götür' dedi. Asiye ise Halit'e, silahı enişteme ver diye yalvarıyordu. Ancak Halit silahı vermedi. 'Bir şey yapmayacağım beni polis merkezine götürün' dedi. Yolda giderken Halit'e, silahı bana vermesini söyledim, vermedi. Seyir halindeyken arkada oturan Halit, 'Benim namusumla kimse oynayamaz' dedi ve Asiye'nin kafasına tabancayla ateş etti. Asiye, koltuğun üzerine doğru yığıldı. Aradan bir iki saniye sonra silahı kendi kafasına doğrultup bir el ateş etti. Halit de, Asiye'nin üzerine doğru yığıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. O şokla yakında Saman Pazarı alanına gittim. Polise aradım" diye konuştu.

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