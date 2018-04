Konya’da dünyaya gelen Suriyeli yapışık ikizler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde alanında uzman bir ekibin katıldığı cerrahi operasyonla birbirinden ayrıldı. Bebeklerden biri ameliyat sonrası hayata tutunamadı.

İHA'nın haberine göre; altı yıl önce Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve Konya’da yaşayan Muhammed ve Ziyade El Mustafa adlı Suriyeli çiftin 15 Mart tarihinde Konya’da ikizleri dünyaya geldi. Karın bölgelerinden yapışık olan ikizler doğumun hemen akabinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde, yapışık olarak uzun süre hayatlarını devam ettirebilme şansları görünmeyen ikizlerin cerrahi operasyonla ayrılmasına karar verildi. Karaciğerleri yapışık olan, kalplerinde gelişme bozukluğu tespit edilen, sindirim sisteminde ciddi sorunları bulunan yapışık ikizler, çok sayıda cerrahın bulunduğu kalabalık bir ekiple Konya’da ilk kez gerçekleşen ve saatler süren operasyonun ardından başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı.

ÖNCE KALPLERİ BİRBİRİNDEN AYRILDI

Ameliyat, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Çiftçi’nin başkanlığında, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öç, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Öç, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üy. Tamer Sekmenli ve Dr. Öğr. Üy. Metin Gündüz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında her iki bebek Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine alındı. Ameliyat esnasında öncelikle kalpleri birbirinden ayrılan bebeklerin daha sonra karaciğer ve bağırsakları da ayrılarak kalp zarı, karaciğer ve bağırsakların gerekli yerlerinde onarımlar yapıldı. Bebekler daha sonra Yenidoğan Yoğun Bakımda Prof. Dr. Hanifi Soylu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Konak tarafından takibe alındı.

"ACİLEN AYRILMALARI GEREKİYORDU"

Konuyla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Konak, “Tıp Literatüründe Siyam İkizleri olarak da adlandırılan ve halk arasında yapışık ikizler olarak bilinen bu durum bildiğimiz kadarıyla Konya’da ilk kez meydana gelmiştir. Bebekler doğumun ardından hastanemize sevk edildiler ve acilen tomografi ve tahliller akabinde ilk değerlendirmeleri yapıldı. Şunu belirtmek gerekir ki, bu şekilde yapışık olarak dünyaya gelen bebeklerin bir arada ve ayrı ayrı yaşama şansları oldukça düşüktür. Milyonda bir görülen bu durumda doğan bebeklerimizin karaciğerleri yapışıktı. Her ikisinin de ciddi kalp sorunları vardı. Özellikle sindirim sisteminde de önemli bir sorun tespit ettik. Çocuklardan biri gaita yaparken, diğeri ise idrar yapabiliyordu. Bağırsak sistemleri ve böbrekleri de ayrı olmasına rağmen böyle bir durum saptandı. Bunun yanı sıra ilginç bir şekilde dolaşım sistemi ayrı olan bebeklerin nabızları ve kan değerleri birbirinin aynıydı ve birbirinden etkileniyordu. Birinin kan değeri bozulsa diğeri de bundan etkileniyordu. Dolayısıyla yapılan konsültasyon sonrasında acilen ayrılmaları, zira ayrı ayrı yaşama şanslarının daha yüksek olduğu değerlendirildi. Neticede bebeklerimiz başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Ancak ameliyatın akabinde geçen birkaç gün sonra omurgasında eğrilik bulunan ve sağ kalbi gelişmemiş olan bebeğimiz maalesef hayata tutunamadı. Diğer bebeğimiz ise böbrek yetmezliği problemi ve diğer birtakım komplikasyonlarla beraber şu anda hayata tutunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“BEBEKLERİMİN ADINI HALEP VE ŞAM KOYMAK İSTİYORDUM"

Bebeklerin babası Muhammed El Mustafa, eşinin hamileliği süresince bebeklerin yapışık olduklarını bildiklerini ancak buna rağmen hamileliği sonlandırmayı bir an için bile düşünmediklerini belirtti. Muhammed El Mustafa, “Biz bunun Allah’tan geldiğine inanıyoruz. Hiç tereddüt etmeden çocukların doğumunu bekledik. Çocuklarımdan birinin adını Şam diğerini ise Halep koymayı istiyordum. Bu süreçte bizim her an yanımızda olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Doğumdan sonra ismi 'Halep' konulan bebek geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamayarak hayatını kaybetti.

