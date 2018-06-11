Trabzon’un Arsin İlçesi’nde liman sahasında çekilen fotoğraflar üzerine, birçok hayvansever sosyal medyada aracın şoförünü kınadı. Köpeği otomobilin arkasına bağlayarak götüren aracın sahibi K.A., “Limanın bekçi köpeği, bazı başıboş hayvanlarla birlikte kaçtı. Aracımla köpeği aramaya çıktım. Bir süre sonra buldum. Aracımın arkasına bağladım ve yavaş bir şekilde limana getirdim” dedi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre hayvan dostu olduğunu belirten K.A., bu davranışta art niyet aranmamasını istedi.

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