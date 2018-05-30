HT Egeli'de yer alan habere göre, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, köpeğin üzerinden çöp kamyonuyla geçerek ölümüne neden olan personelini işten çıkartıp, hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz pazar günü sabah karşı yaşanan olay, Efeler Belediyesi’ne ait Kocagör Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde meydana geldi. Saat 04.00 gibi şantiyeye dönen M.U. idaresindeki çöp kamyonu, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşarak kapının açılmasını bekledi. Çöp kamyonu, girişte uyumakta olan ve şantiyedeki işçiler tarafından sahiplenilip büyütülen Karabaş isimli köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı. Görüntüler hakkında inceleme başlatan Başkan Özakcan, kısa süre önce kadroya geçen personelin iş akdini fesih ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSU

Özkacan, “Maksatlı olduğunu düşündüğümüz bu olay sonrası, şoför için toplantı yaptık. Belediye şirketimiz kendisini uyarmak adına hem iş akdini sonlandırdık hem de Belediye olarak biz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi.

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