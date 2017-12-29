Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla giderken aracı hız sabitleyicisine ayarlayan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, ekipler, görüntüdeki kişinin Yusuf Ata İpek (23) olduğunu belirledi. İpek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi.

15 temmuz şehitler köprüsü

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