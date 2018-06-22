Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, Koreli ailelerin 20-26 Ağustos tarihleri arasında buluşması konusunda anlaştı.

Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyinden 100'er aile, Kumgang Dağı bölgesinde buluşacak.

Savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000 yılında bir araya gelmişti. Aileler, 2015'in ekim, 2014'ün şubat ayında da aynı bölgede görüşmüştü.