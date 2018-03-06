Konya’da yaşayan 80 yaşındaki Fadime Üney, Kore gazisi eşinden kalan üç aylık maaşını Mehmetçik için bağışladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı ilk günden bu yana medyadan takip eden Üney, "Mehmetçik üşümesin" diye günlerce ördüğü bereleri sınır hattına gönderdi.

'GAZİ EŞİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM'

AA'nın haberine göre; Fadime teyze, 10 yıl önce vefat eden Kore gazisi eşi Ali Üney’den kalan üç aylık maaşını da Mehmetçik Vakfına bağışladı.Üney, eşini kaybettikten sonra çocuklarının yanında kalmaya başladığını söyledi.Gazi eşi olduğu için gurur duyduğunu belirten Üney, Afrin'de görev yapan askerleri evlatları gibi gördüğünü ve daima onlar için dua ettiğini dile getirdi.Üney, şöyle konuştu:"Genç olsam askerlerimizin yanına savaşmak için giderim. Yaşım geçtiği için gidemiyorum. Elimden gelen sadece, askerlerimize bere örmek. Bu bereleri örüyorum, gönderiyorum. Çocuklarımın yanında duruyorum. Maaşımı da bağışladım. Ben soğan ekmek de yerim, yeter ki Mehmetçik'imiz rahat etsin."Şu ana kadar 12 bereyi sınır hattındaki Mehmetçik'e ulaştırdığını anlatan Üney, bere örmeye devam ettiğini söyledi.

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