İki yıllık aranın ardından geçtiğimiz ay diyalog masasına dönülen Kore yarımadası tarihi günlerinden birini daha yaşıyor.
Yapılan görüşmeler sonrasında, Güney Kore'nin Pyeonchang kentinde düzenlenecen kış olimpiyatlarına bir heyet göndermeye karar veren Kuzey Kore'de heyete Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong başkanlık ediyor.
TSİ 14.30'da başlayacak açılış seramonisi öncesinde ülkeye gelen Kim Yo Jong'u Güney Koreli yetkililer karşıladı. Kim Yo Jong'un yanında Kuzey Kore Halk Meclisi başkanı da Güney Kore'ye seyahat eden isimlerden biri oldu.
Kim Yo Jong'un ziyareti, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore savaşından bu yana Kuzey Kore'deki Kim ailesinden Güney'e yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
GÜVENLİK NEDENİYLE PAYLAŞILMADI
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve beraberindeki heyeti, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon karşıladı.
Kuzey Kore'nin 90 yaşındaki Meclis Başkanı Kim Yong Nam'ın da aralarında olduğu üst düzey heyet, Cho ile kısa bir görüşme yaptı.
Kim Yong Nam, Olimpiyat Oyunları açılış töreni için düzenlenen resepsiyondan önce Devlet Başkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile el sıkışıp fotoğraf çektirdi.
Heyet üyelerinin, Devlet Başkanı Moon ile öğle yemeğinde bir araya gelmek için yarın Seul'e gitmesi planlanıyor.
Kim Jong-un'un kız kardeşinin üç günlük gezi programının ayrıntıları, güvenlik nedeniyle basınla paylaşılmadı.
PENCE'E KUZEY KORE'DE HAYATINI KAYBEDEN WARMBIER'İN BABASI EŞLİK ETTİ
Bu arada Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılmak için Güney Kore'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'den iltica eden bir grupla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Başkent Seul'in yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentinde, ABD'nin denizaşırı askeri üssü 2. Filo Komutanlığını gezen Pence, bir grup Kuzey Koreli ilticacı ile bir araya gelerek yaşadıkları zorlukları dinledi.
Pence'e, Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde hayatını kaybeden ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in babası eşlik etti.
Daha sonra Pence, iki ülke arasında 1999 ve 2002'deki deniz çatışmalarında hayatını kaybedenlerin anıtı ile Kuzey Kore tarafından batırılan Güney Kore savaş gemisinin enkazının bulunduğu başka bir anıtına ziyarette bulundu.
Pyongyang'ı, nükleer hedeflerini "kalıcı olarak" terk etmeye çağıran Pence, ABD ve Güney Kore ittifakı arasında "gün ışığı/ayrılık yok" diyerek, iki ülkenin Kuzey Kore'ye yaklaşımlarındaki tutarlılığı yineledi.
DÜNYANIN GÖZÜ KIŞ OLİMPİYATLARINDA
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerle sık sık gündeme gelen Pyeonchang Olimpiyatları'nın açılış seramonisi bugün yapılacak.
Açılış seramonisi öncesinde dünya medyasının da gözü Güney Kore'ye çevrildi. Fransız Liberation gazetesi de Kış Olimpiyatları'nın manşetine taşıyan gazetelerden biri oldu.
Gazete ilk sayfasına Kim Jong Un'un buz pateni yapıyor gösterildiği bir fotoğrafı koyarken, 'Kim Jong Un: Oyunlar Ustası' başlığıyla okuyucularına ulaştı.
Gazetenin haberinde kış olimpiyatlarına diplomasinin damgasını vuracağına dikkat çekildi.
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