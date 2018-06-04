Koreli turistin otopsisi tamamlandı

Yamaç paraşütü pilotu Nazmiye Sevda Ağda, dün saat 15.30'da, Güney Koreli turist Seo Yun Seok ile Pamukkale'deki Dinamit Tepe'den tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada kalan ikili, inişe geçerken, paraşütün kanadının birinin kapanması sonucu yere çakıldı. Koreli turist Seok ve pilot Ağda, yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmak istenen iki yaralıdan sağlık durumu ağır olan Seok, yolda yaşamını yitirdi. Bacaklarında kırıklar olan Ağda ise hastanede tedaviye alındı.
YARIN ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Yamaç paraşütünün yere çakılması sonucu ölen Seok'un, bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda otopsisi yapıldı. Otopsi sonucunda, Seok'un aldığı darbeye bağlı olarak beyin kanaması ve iç kanama geçirerek öldüğü belirlendi. Seok'un birlikte tatile geldiği arkadaşı Seokhee Lım de morga geldi. Ölen arkadaşının eşyalarını yetkililerden teslim alan Lım'in oldukça üzgün olduğu gözlendi. Lım'ın de arkadaşı Seok'tan önce yamaç paraşütüyle tandem yaptığı öğrenildi. Cenazenin alınması için Güney Kore Konsolosluğu tarafından Antalya'dan Denizli'ye cenaze aracı gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seok'un cenazesi, Antalya'ya gönderildi. Cenaze yarın uçakla Güney Kore'ye gönderilerek ailesine teslim edilecek.
İNCELEMEYE GÖRE PİLOT HATASI
Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Koreli Seok'un ölümüne pilot hatasının neden olduğu iddia edildi. Yamaç paraşütü pilotu Ağda'nın iniş sırasında yapmaması gereken Rakkas (Wingover) olarak tabir edilen havada pilotun ve paraşütün farklı yerlere gitmesi Wingover hareketini yaptığı, bu nedenle paraşütün bir kanadının kapandığı ve yere çakıldıkları öğrenildi. Bu arada yaşanan kaza sonrası bölgedeki yamaç paraşütü uçuşlarının Denizli Valiliği tarafından geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.
RAKKAS HAREKETİ NEDİR?
Rakkas olarak bilinen Wingover haraketi, pilotların en çok sevdiği hareketlerden biridir. Kubbenin frenlerin yardımıyla sağa ve sola hızlı bir şekilde sallandırılmasıyla çöküşün artırılması durumudur. Daha çok gösteri veya zevk için yapılır. Tam bir wingover hareketi yapabilmek için bu hareketin birçok defa kontrollü olarak çalışılması gerekir. Sert sallanımlarda (frenlerin en ufak bir orantısız çekilişinde) kubbede meydana gelebilecek basınç azalmalarından dolayı kapanmalar yaşanabileceğinden pilotların kontrolünün iyi olması gerekir.
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