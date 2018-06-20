Körfez ilçelerine doğalgaz geliyor

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, körfez ilçelerine doğal gaz gelebilmesi için hummalı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HT Egeli'de yer alan habere göre Demiraslan, “BOTAŞ bu yıl sonuna kadar çalışmalarını bitirir bitirmez AKSA Doğalgaz binalara ve işyerlerine bağlantılar için İvrindi, Havran, Burhaniye ve Edremit’te aynı anda kazmayı vuracak. İnşallah Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi de projeye dahil edip en kısa zamanda doğalgazla buluşturmak istiyoruz” ifadesini kullandı.