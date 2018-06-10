Olay, saat 16.30 sıralarında Körfezi ilçesi Tütünçiftlik sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 olan Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel sahilden denize girdi. Dalgaların etkisiyle derine sürüklenen iki çocuk kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

İHA'nın haberine göre, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizde dalgıçlar ile botlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda talihsiz Leyla Yaren Özpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan Arda Temel için çalışmalar sürüyor.

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