ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kenti kıyılarda bulunan midyelerin içinden çıkan şey şaşırttı.

Seattle kıyılarındaki midyelerde tespit edilen opioid (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları ağrı kesicilerdir) çevrebilimcileri harekete geçirdi.

CBC News'ün haberine göre; Washington Balık ve Yaban Hayatı Dairesinden araştırmacılar, suyun kirlilik seviyesini ölçmek için araştırma yaparken, midyelerde uyuşturucu maddeye rastladı.

İLK KEZ O MADDEYE RASTLANDI

Çevrebilimciler, Puget Boğazındaki midyelerde ilk defa opioid maddeye rastlandığını açıklayarak, opiodin su arıtma tesislerinden gelmiş olabileceğini kaydettiler.

Biyolog Jennifer Lanksbury, midyelerde tespit edilen opioidlerin, uyuşturucu madde kullanıldığı ihtimalini de düşündürmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, şu açıklamada bulundu: "İnsanlar opioid aldığında, sonuçta bu ilaçların izlerini tuvalete taşıyorlar. Bu kimyasallar daha sonra atık suya dönüşüyor. Ve bir çok kirletici, okyanuslara salınmadan önce atık sudan süzülüyor, atık su yönetim sistemleri ilaçları tamamen filtreleyemez. Böylece, opioidler, antidepresanlar, kemoterapi ilaçları suya karışabilir."

Uzmanlara göre; opioid bağımlılığı Amerika'da her geçen gün artıyor.

OPİOİD BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Opioid bağımlılığı, opioid maddelerinin devamlı kullanımının sonucu olarak meydana gelen merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

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