DHA'nın haberine göre, Priştine Klan televizyon kanalının tartışma programına katılan iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Televizyon stüdyosu bir anda boks ringine dönüştü.

ÖNCE SU ŞİŞESİ SONRA YUMRUK

Vetvendosje Hareketi milletvekili Frashr Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ardından karşılıklı olarak birbirlerine su şişeleri fırlatmalarından sonra ayağa kalkarak, Nisma partisi milletvekili Milaim Zeka'ya iki yumruk attı.

MİLLETVEKİLLERİNİ SUNUCU AYIRDI

Yüzüne darbe alan milletvekili Zeka'yı yere düşmekten, stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini ayırdı.

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