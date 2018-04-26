Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ortaköy'ü çekirgeler bastı. Köylüler ise çekirgeleri tarlarından uzak tutmak için sabah akşama nöbet tutuyor.

Köy sakinlerinden Remzi Arpaçık, yaklaşık bir haftadır köylülerin çekirgelerle mücadele ettiklerini, ama çekirgelerin her gün daha çoğalıp büyüdüklerini söyleyerek, “Bir haftadır çekirgeler burada, bizim ekinlerimize zarar veriyorlar, meramıza zarar veriyorlar, yani nereye giriyorlarsa orayı kurutuyorlar. Yani bütün ekin ve arazimizi bu çekirgeler kuruttu” dedi.

"İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKTIK"

Çekirgeler ilk çıktığında yetkililere başvurduklarını ancak ilacı köye bırakıp gittiklerini ileri süren Arpaçık, bir haftadır ekinlerin önünde sabahtan akşama kadar nöbet tutuklarını belirtti. Arpaçık, "İşimizi gücümüzü bırakmışız akşama kadar bu ekinlerin önünde nöbet tutuyoruz. Bir senelik mahsulümüz hepsi telef oldu. Tarımcı olarak perişanız” dedi.

Köylülerin iddiaları ile ilgili Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’dan gelen bir ekip ile köye gittik ve buralarda incelemelerimiz yaptık, gerçekten de büyük bir çekirge istilası olduğunu gördük. Gerekli çalışma ve incelemeler doğrultusunda gerekli ilaç ve gereçleri temin ettik. Çekirgelerle mücadele için ya sabah yada akşam serinliğinde ilaçlanma gerektiriyor, köyün uzak olması ve köylülerin kendilerinin ilaçlama yapacakları konusunda talepleri üzerine ilaç ile ilgili uyarılarımız ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaparak, köylülere ilaç ve pompa gereçlerini teslim ettik” diye konuştu.

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