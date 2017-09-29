Cesetleri bulan çobanın olayı polis ekiplerine haber vermesi sonucu bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri biri beyaz otomobil içinde diğer 2'si ise aracın 50 metre ilerisindeki çalılıklar arasında olmak üzere üç kişinin cesedini tespit etti.

Silahla öldürülmüş halde bulunan kişilerin Bursa Gemlik nüfusuna kayıtlı Sinan Demir (46), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Özgür Güven ve Bandırma nüfusuna kayıtlı İlhan Küçükşahin (30) oldukları öğrenildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde çok sayıda kovan tespit ederken, olay sonrasında kayıplara karışan zanlı ya da zanlıların yakalanması ile ilgili çalışma başlatıldı. Şahısların cansız bedenleri Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bandırma