"Kozmik oda"da Şatır ve Türkeli'ne beraat

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda yapılan arama ve el koymalara ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin itirazlarını değerlendiren ve "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ankara Hakimi Hasan Şatır ile mahkeme üyesi emekli hakim Selahattin Türkeli'nin beraatine hükmetti.
Şatır ile Türkeli'nin, görevi kötüye kullanma suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şatır ve Türkeli ile avukatlar katıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanıkların beraatini istedi. Mütalaaya yönelik beyanı alınan Şatır, suçsuz olduğunu belirtti. Kozmik odaya yönelik arama kararı vermediklerini söyleyen Şatır, itirazları değerlendirdiklerini bildirdi. Şatır, suç teşkil eden eyleminin bulunmadığını, verdiği kararların hukuka uygun olduğunu savundu.
Dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi emekli hakim Türkeli de beraatini istedi. Anayasa ve kanunlara uygun iş yaptıklarını dile getiren Türkeli, "Suça konu edilen karar yargısal kararlardır. Suçsuzum." dedi.
Sanıkların savunmalarının ardından verilen aradan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle Şatır ve Türkeli'nin yüklenen suç açısından kasıt bulunamadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Hakim Hasan Şatır, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 12 Ekim tarihli kararnamesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Ankara Batı Hakimliği'ne atanmıştı.
- kozmik oda
- Hasan Şatır
- Selahattin Türkeli
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