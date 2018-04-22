ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "KPSS 2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Nisan 2018 tarihinde saat 13:00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

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KPSS 2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler şu şekilde:

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı

ÖNLİSANS 2.757 25 25 0

LİSANS 10.778 155 155 0

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