Fetullahçı Terör Örgütü'nce ( FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 9 davada, sanıklardan 6'sına "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre, suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Aygül Özdemir, Fadime Kamış, Fedye Pektezel, Hatice Fidan, Ayşe Bitkin ve Ayşe Çolak'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Kamış, Pektezel, Fidan, Bitkin ve Çolak'ı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı.

Ayrıca sanıklar Kamış, Pektezel, Fidan, Bitkin ve Çolak'ın, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, sanıklardan G.S, H.T. ve K.K'nin beraatini kararlaştırdı.

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