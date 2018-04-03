‘Kredilerde iştah güçlü kalite iyi’

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, sektörde kredi talebinde de arzında da iştahın güçlü seyrettiğini söyledi.

İş dünyasında yatırım yapma iştahı olanların bulunduğunu kaydeden Aydın, “Ziraat Bankası ilk çeyrekte nakdi kredilerde ve aktiflerde yüzde 5’lik büyüme yakaladı. Bunu dörtle çarparsan yıl sonu için yüzde 20 büyümeye denk gelir” dedi. İlk çeyrekte, sadece kredilerde değil kaynak tarafında da gelişim gösterildiğinin altını çizen Aydın, “Mevduat faizlerinin üzerinde baskıya neden olmaksızın mevduatta yaklaşık yüzde 6 büyüme kaydedildi. Kredi ve mevduat büyümesi, dengeli ve sağlıklı bir seyir izledi” diye konuştu.

Türkiye’de kaynağın çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda ciddi çalışmalar olduğuna da dikkat çeken Aydın “Bizde önceden sadece mevduat varken şimdi çeşitlendirdik. Örneğin bizim banka Çin piyasasına giriyor, tahvil ihracına çıkıyor” dedi. Ticaret tarafında işleyişte herhangi bir aksama olmadığını belirten Aydın, sektörde kredi kalitesinin de iyi seyrettiğini söyledi.

‘HER YAPILANDIRILAN SORUNLU DEĞİL’

“Yapılandırmalar sıkıntı ve daralmadan dolayı yapılıyor diyemeyiz” diyen Aydın şöyle devam etti:

“Firmalar ile bazen şartların en başta iyi oluşturulmadığı durumlarda da yapıyoruz, vade, nakit akışı gibi konuları zaman zaman tekrar masaya yatırıp en uygun koşulları belirliyoruz. Bu, bugüne mahsus bir şey değil, bir araya gelip koşullarda revize yapmamız gerektiğinde her zaman bir araya gelip şartları tekrar değerlendirdik. Herhangi bir sektörde de özel olarak bir sıkıntı görmüyoruz. Moral konusunda da bir sıkıntı yok.” Aydın, her yapılandırılan kredinin sorunlu kredi olmadığını belirterek, “Bazı şirketler, nakit akışını zamanında doğru belirlememiş olabilir. Bunlar büyük firmalar, üreten firmalar. Nakit akışına göre firmaların kredi koşullarını yeniden düzenliyoruz” dedi.

‘İNŞAAT SEKTÖRÜ SORUNLU GİBİ BİR YAKLAŞIM YANLIŞ’

Aydın, sektörde de Ziraat Bankası’nda da takipte izlendiği halde yeniden yapılandırılarak ekonomiye kazandırılan firmalar olduğunu belirterek, “Mesela Antalya’da oteller var, enerji üreten yerler var. Bunları tekrar canlandırıyoruz” dedi. İnşaatta refinansman talebi olup olmadığı ile ilgili de Aydın şöyle konuştu: “’İnşaat sektöründe herkes sorunlu’ gibi bir yaklaşım doğru değil. Farklı kentlerde farklı tipler farklı satılıyor. Biraz daha yavaş satılan yerler var mıdır? Vardır tabii.”

‘BANKALAR BORÇ ÇEVİRMELERDE BİR SORUN YAŞAMIYOR’

Mevduat dışı kaynak sağlama noktasında sorun görmediklerini belirten Aydın, bugüne kadar borçlanmaları hep çevirdiklerini, bundan sonra da bir sorun beklemediklerini belirterek, “Hatta en son sendikasyon kredimizi yüzde 100 üzerinde bir oranla temdit ediyoruz” dedi. Dövizle borçlanmaya getirilen sınırlamalarla ilgili de Aydın, “Geçiş döneminde ufak tefek sıkıntılar olabilir ama sonuç aşamasında doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘KREDİ BÜYÜMESİNİN % 25’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Ziraat Bankası’nın ilk çeyrekte sektörün toplam TL kredi büyümesinin yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini belirten Aydın, bankanın TL mevduat büyümesinden aldığı payın da yüzde 11 olduğunu ifade etti.