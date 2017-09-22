‘Küçük bir otomobil şirketiyiz’

Avrupa’da ilk kez 1985’te Fransa’da düzenlenmiş. Amaç, öğrencileri enerji tasarruflu araçlar tasarlamaya teşvik etmek. Dünyadan gençler, Shell Eco-Marathon’da 1 litre yakıtla en uzun mesafeyi kat etmek için mücadele ediyor. Yarış, her yıl Avrupa, Asya ve Amerika’daki bölgesel yarışmaların dışında dünyada sadece 3 ülkede düzenleniyor. Türkiye yarışmaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Shell Eco-Marathon Türkiye” 22-24 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’daki TİM Kampüsü’nde gerçekleşiyor. Yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri katılıyor. 25 öğrenci takımının tasarladığı araçların en az enerji harcamak üzere gerçekleştireceği yarışa Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya ve Tunus’tan da öğrenciler katılacak. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Gençlerimizin teknoloji ve inovasyon alanında gelişimi, Türkiye’nin kalkınmasında kilit rol oynuyor” diyor. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'in haberi...

TAKIMLAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi: “Simurg” isimli aracıyla mücadele ediyor. Takım Kaptanı Niyazi Güzelküçük, “Yarışta mekanik veya elektronik bir problemle karşılaşmazsak birincilik bekliyoruz” diyor.

Ankara ÜniversitesiAnkara Kalaba Lisesi: Ankara Üniversitesi yarışa High-Tech, Ankara Kalaba Lisesi “Hidroket JR” isimli takımla katılıyor. Takımlar derece alarak Ankara’ya dönmeyi hedefliyor.

İTÜ: Aracın adını seçerken Macaw kuşundan esinlenen takımın kaptanı Can Kurt “Aracımızın dışı karbonfiberden” diyor. Takım, teoride öğrendikleri bilgileri hayata geçirmekten memnun.

Yeditepe Üniversitesi: Raptors Takımı, ANKA adlı elektrikli araçlarıyla iddialı. Takım “Kendimizi küçük bir otomobil şirketi olarak görüyoruz” diyor.

Boğaziçi Üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi Alternatif Enerjili Araçlar Takımı 2005’te kuruldu. Takımda güneş enerjisi ve hidrojen yakıtıyla çalışan araç üreten iki ayrı ekip vardı. Güneş enerjili aracın akü maliyeti yüksek olunca hidrojen yakıtlı Electrotype1 adlı araçla yola devam edildi. BUALERT Takımı’nın Electrotype1 adlı aracının özellikleri: Hafiflik, ileri görüşlü tasarımı ve sadeliği.

Şişli Terakki Lisesi: Yarışmaya Türkiye’den katılan ve Avrupa’da da ülkemizi temsil eden en eski takımlardan. Takım üyeleri “Mühendisliğin erkek işi olduğu düşüncesini kırmak ve bir lise öğrencisinin de araba üretebileceğini göstermek önemli” diyor.

İstanbul Üniversitesi: Bu yarışın, öğrencileri teknoloji geliştirmek konusunda heveslendirdiğini düşünen, 2011’de kurulan Hidroist takımından Hamza Yüksek “Tasarladığımız direksiyon uluslararası arenada yarışıyor” diyor. Hidroist ekibinin aracı Rev.16, karbon fiber gövdeye sahip.