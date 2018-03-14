Edinilen bilgilere göre olay, merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolda ilerleyen Suriyeli S.H., Seyir halindeki ticari taksinin altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, başından aldığı darbe ile ağır yaralanan S.H., olay yerine çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kameralara yansırken, Suriyeli S.H.'nin cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi.

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