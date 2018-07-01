22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı. İşkence edildikten sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül, dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. İşte ünlülerin küçük Eylül paylaşımları...
Ece Erken
"Ah yavrum benim. Allah sana bunu yapanın canını yaka yaka alsın."
Niran Ünsal
"Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada önce cehennemi yaşatsın."
Alişan
"Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın."
Demet Akalın
"Ben bu sapıklar için sayın Adalet bakanımızın kapısına gitmiş insanım! Sağ olsun danışmanlarıyla bana yasa üzerinde çalıştıklarını bir bir anlattı izah etti! Ne yazık ki takıldıkları en önemli konu insan haklarıydı! Yani yakalanan sapıkların hakları varmış! Evet ben de sizin gibi şaşırdım. Ölen masum çocukların hiç mi yaşama hiç mi insan hakları yok peki diye? Hadım konusunda da çalıştıklarını söylemişti danışmanlar ama bence gerçek caydırıcı, korkusundan o dürtüsü inecek sağlam bir ceza gelmeli. Çok istiyoruz. Hem bir kadın, hem insan olarak. Acısından perişan olan Eylül'ün ailesine kocaman bir sabır! Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet bakanımızdan güzel haberler bekliyoruz."
Doğukan Manço
"8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!"
Çağla Şıkel
"Toprak utandı, su utandı bahar kokulu çocukları yıkayıp gömmekten. Siz utanmadınız katledip öldürmekten."
Ebru Gündeş
"Yeter artık. Çocuk istismarına hayır!"
Işın Karaca
"Senin gibi şerefsizlerden dolayı bizler insanlığımızdan utanır olduk! İdam buna ödül olur! Tıpkı diğer çocuk ve hayvan sapık ve sapkınlara olacağı gibi! Yaşattığını yaşamadan geberme emi."
Gülben Ergen
"Gül gibi evladı günler sonra ölmüş halde bulunan Eylül'ün ailesinin acısı ile günlerdir bulunamayan #Leyla'nın ailesinin hislerinin tarifsiz acısını hissediyorum."
Doğa Rutkay
"Eylül hep 8 yaşında kalacak...Çok ama çok üzgünüm..."
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