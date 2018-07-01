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Demet Akalın

"Ben bu sapıklar için sayın Adalet bakanımızın kapısına gitmiş insanım! Sağ olsun danışmanlarıyla bana yasa üzerinde çalıştıklarını bir bir anlattı izah etti! Ne yazık ki takıldıkları en önemli konu insan haklarıydı! Yani yakalanan sapıkların hakları varmış! Evet ben de sizin gibi şaşırdım. Ölen masum çocukların hiç mi yaşama hiç mi insan hakları yok peki diye? Hadım konusunda da çalıştıklarını söylemişti danışmanlar ama bence gerçek caydırıcı, korkusundan o dürtüsü inecek sağlam bir ceza gelmeli. Çok istiyoruz. Hem bir kadın, hem insan olarak. Acısından perişan olan Eylül'ün ailesine kocaman bir sabır! Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet bakanımızdan güzel haberler bekliyoruz."