Ünlü İngiliz şef Paul De Costa Greeves’le iki yıl önce Sirha İstanbul’a geldiğinde Gastronometro’nun standında tanıştım. Bize ikram ettiği mikro filizler damağımızda o kadar heyecan verici sonuçlar yarattı ki, tadım sona erdiğinde herkes şeften ve yaşadığı deneyimden söz ediyordu. O ziyaret sırasında biraraya gelip röportaj yapamamıştık. Şef bu yıl da Gastronometro’nun davetlisi olarak İstanbul’a gelince konuşmak şart oldu. Şefle mikro filizlerin büyülü dünyasında dolaştık ve kendisinden bir de tarif aldık. HT Cumartesi'nden Nur Toprakoğlu'nun röportajı...

Mikro filizlerle ne zaman çalışmaya başladınız?

2005’te... Bir yandan müşterilerimi şaşırtmak için kombinasyonlar oluştururken bir yandan da mikro filizlerin sağlığa faydasını, uygunluğunu ve yemek eşleştirmeyi deniyordum. 2014’te KoppertCress şirketinde Birleşik Krallık, BAE ve Ortadoğu ülke müdürü olarak çalışmaya başladım.

Mikro filizler hakkında ne gibi araştırmalar yapıyorsunuz?

Hollanda’daki genel merkezimizde, diyetisyen ve beslenme uzmanının da yer aldığı her türlü imkânla donatılmış bir AR-GE departmanımız var.

‘İLK SÜPER GIDAMIZ BROCCOCRESS’

Araştırmalarınızdan hiç ilgi çekici veya şaşırtıcı bir sonuç elde ettiniz mi?

Evet, ilk süper gıdamız broccocress. Sonuçlar son derece inanılmazdı. Türkiye’de de mevcut. Brokoli cinsinden tadı çok hafif bir mikro filiz. Peynir üzerinde harika bir tada sahip. Her çeşit yemeği süsleyebilir, çorbalar ve soslar için de mükemmel bir bitiş yapmanızı sağlayabilir. Diyet yapmak için de çok iyi bir ürün. Broccocress’in 30 gramı, bir tam brokoli bitkisinden 50 kat fazla sulforafan içeriyor.

Mikro filizler yemeklere nasıl farklı bir boyut katıyor?

Öncelikle güzel gözüküyorlar, ama eşlik eden bir malzeme olarak olağanüstü bir kullanıma sahipler.

Mikro filizler hem lezzetli ve hem de harika gözüküyorlar. Sağlıklı olduklarını da söyleyebilir miyiz?

Son derece sağlıklılar ve çok yüksek besin değeri içeriyorlar. Basit senaryo, büyük ve uzun zürafalar hemen yanı başlarında büyük bir çalılık varken neden küçük fideleri yemek için ağaçların tepesine uzanırlar? Fidelerin ve mikro filizlerin besinsel gücü nedeniyle.

‘ÇOK FAZLA SEÇENEK VAR’

Hangi mikro filizleri hangi yemeklerde kullanabiliriz?

Pişirmeyi istediğiniz kültüre ve mutfağa bağlı olarak elbette çok fazla seçenek var.

İnsanların kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde tüketebileceği mikro filizler arasında farklılık var mı?

Bu kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde ne yiyeceğinize bağlı. Örneğin, kahvaltıda üzerinde ezilmiş yarım avokado ve sıcak çırpılmış yumurta, füme somon, bir parça biber, doğranmış domates, salatalık olan pideyle yapılmış bir tost yedim. Onlara eşlik etmesi için biraz tere, hafif sarımsak tatlı frenksoğanı ve tadı turpa benzeyen sakura teresi kullandım.

Fındıksız havuçlu kek

Malzemeler:

200 gr diyet esmer şeker

100 ml bitkisel yağ

3 büyük yumurta

300 gr rende havuç

100 gr üzüm

2 portakalın kabuğu

200 gr sade un

1 damla tatlı portakal esansı

1 çay kaşığı bikarbonat soda

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karışık baharat

Üstü için

125 mg Philadelphia krem peynir

Icing şekeri

2 limonun kabuğu

Hazırlanışı:

Şeker ve yağı karıştırın. Yumurtaları, portakal esansını, baharatları, portakal kabuğu, havuç ve üzümleri ekleyin. Unu, karbonatı ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın ve yağlanmış bir kalıba aktarın. Önden 180 derece ısıtılmış fırında 55 dakika-1.5 saat arası pişirin (içine bir bıçak sokarak pişip pişmediğinden emin olabilirsiniz) pişince fırından çıkarın. Krem peyniri icing şekeriyle tatlandırarak karıştırın, limon kabuklarını da ekleyin ve soğumuş havuçlu kekin üstüne dökün. Yenebilir çiçekler ve mikro filizler ile süsleyip servis edin.