Son yıllarda, Türkiye’de gıda üzerine yapılan fuar ve festivallerin hızına yetişemiyorum. Herhalde alan memnun satan memnun, kimseler bu fuar ve festivallerin kalitesini sorgulamıyor. Nicelik ve nitelik arasındaki makas gitgide açılıyor. Bizim küçük ve sığ gastronomi dünyamızda, hep aynı körler ve sağırlar, birbirini ağırlıyor. HT Pazar'dan Murat Bozok'un yazısı...

Her il ve ilçenin bir festivali, her malzemenin bir fuarı olmaya başlayınca yaratıcı isim bulma konusunda da bir tıkanma yaşanmaya başlandığını düşünüyorum. Nitekim bizde fuarlar içerikleriyle değil, isminin şatafatlılığı ve çağrılan davetlilerin çokluğu ve tanınmışlığı ile doğru orantılı oluyor. Aynı konuşmacılar her seminerde aynı metinle ‘böyle bir mutfağa sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu’ anlatıp duruyorlar. Oysa dışarıda ağız tadıyla yemek yenilebilecek lokantaların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Zira lafla peynir gemisi yürümüyor.

YARARDAN ÇOK, ZARAR

Normalde fuar ve festivaller öğrenmek, eğlenmek ve tanıtım yapmak için eşsiz fırsatlar. Nitelikli fuarların yeni teknoloji ve trendleri takip etmek, hiç ziyaret etmediğiniz bir coğrafya hakkında bilgi sahibi olmak, fikirlerini önemsediğiniz konusunda uzman bir kişiye soru sorabilmek gibi ufuk açıcı birçok yönü var. Çoğunlukla bunu da eğlendirici ve keyif veren bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Ancak bizde birkaç tane hakkıyla yapılmaya çalışılan fuar ve festival dışında, işin artık suyu çıkmış durumda. Gıdanın popülaritesinden yararlanıp tamamen ticari kaygılar ile atmasyon bir isim bulup, 3-4 tanınmış isim çağrılarak yapılan içi bomboş olan fuar ve festivallerin gastronomiye yarardan çok, zarar verdiği kanısındayım. Maalesef gastronominin marka değerinden maddi ve manevi en çok istifade eden başta şefler ve gurme yazarlar, bu konuda çok seçici davranmıyorlar. Tabii şu da sorulabilir “Hangi konuda seçici davranıyor ki, fuar ve festival konusunda bu şekilde bir beklentiye girilsin”.

KUŞKONMAZDAN KETÇABA

Çikolatadan makarnaya, kahvaltıdan ketçaba, köfteden kuşkonmaza çok şükür her malzeme ve yemeğin ülkemizde bir etkinliği var. Bir de bunların daha janjanlı isimlerle daha genel kapsamlı organize edilenleri var. Bir şey öğrenirim diye o fuarlara giden veya oralarda görev alan gençlerin yolun başında bu vizyonla karşılaşmaları insanın içini sızlatıyor. Sadece para uğruna, bu kadar kaynağın israf edilmesine ve gastronomiye meraklı insanların aptal yerine konulmasına vicdanlar nasıl elveriyor, anlayabilmiş değilim.