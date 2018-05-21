Alınan bilgiye göre, Menekşe sahil yolunda otomobiliyle Florya istikametine giden Alparslan Saruhan, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Küçükçekmece Gölü'ne düştü.

Saruhan ile otomobildeki arkadaşı, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

Göldeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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