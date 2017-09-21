Küçükçekmece'de sigara istedikleri Mustafa Mert Peker adlı lise öğrencisini 'sigaram yok' yanıtı üzerine darp ederek öldüren 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Peker'in göğsüne bıçak saplandıktan sonra tekme tokat dövüldüğü belirtildi.
İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece sahilinde 17 Nisan 2017 tarihinde lise öğrencisi Mustafa Mert Peker'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Peker'i sigara vermediği için öldürdükleri öne sürülen 18 yaşından küçük 3 şüphelinin " kasten öldürme, silahla yağma ve yaralama" suçlarından cezalandırılmaları istendi.
OLAYIN ARDINDAN KAÇMIŞLAR
Olay günü 16 yaşındaki Mustafa Mert Peker'in 17 Nisan 2017'de Gülşah Danki ve Semih Karaal'la birlikte Küçükçekmece Gölü'nün sahilinde bir bankta oturdukları anlatılan iddianamede bu sırada yanlarına gelen üç kişiden Ö.O.'nun (15) sigara istediği belirtildi. Peker'in 'yok' cevabı üzerine Ö. O'nun masadaki sigara paketini göstererek "Bu ne?" dediği, iki gencin sigaranın kız arkadaşlarına ait olduğunu söylemesiyle birlikte aralarında kavga çıktığı ifade edildi.
Ö.O.'nun Semih Karaal ve Mustafa Mert Peker'in karnına yumruk attıkları, bu sırada çenesine yumruk isabet eden Ö.O'nun cebinden çıkardığı bıçağı Peker'in göğsüne sapladığı, ardından yumruk attığı kaydedildi. Şüphelilerden T.A.'nın da (17) bankın üzerine çıkarak Peker'in suratını tekmelediği, ağır yaralanan ve yere düşen Peker'in yüzüne Ö.O'nun bu kez elindeki bıçağın sapıyla vurduğu, olayın ardından 3 şüphelinin kaçtığı belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, şüphelilerin suçun hukuki ve fiili sonuçlarına algılama yeteneklerinin tam olduğu kaydedildi.
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