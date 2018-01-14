Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'ndeki başlangıç noktasında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek için toplandıklarını belirtti.
AA'nın haberine göre, Türkmen, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, "Kudüs hassasiyetimizi bir kez daha dünyaya haykırmak istiyoruz. Sözümüzle değil, bu sefer eylemimizle, koşarak haykırıyoruz. Havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen vatandaşımızın katılımı oldukça yüksek. Anlamlı bir noktadan başlıyoruz, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gideceğiz." dedi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "Kudüs biziz, biz Kudüs'üz. Hiçbir farkımız yok. Biz kendimiz olabilirsek, kendimize dönebilirsek, Allah'ın izniyle Kudüs o gün kurtulmuş olacak. Yoksa sadece siyonistleri oradan çıkarmakla Kudüs kurtulmaz. Yüreğimizde Kudüs'ü kurtarmamız gerekiyor. Yüreğimizde Kudüs'ü fethetmemiz gerekiyor. Bunun için de bu organizasyonu sembolik bir anlam taşıması için gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz'un yaşandığı bir noktadan başlıyoruz. Aslında iki mesaj birden vermiş olacağız, 'Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın.' İkinci mesajımız da 'Kudüs, bizi bekliyor." diye konuştu.
Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Mustafa Canbey de şunları kaydetti:
"1945'ten beri Kudüs peyderpey işgal ediliyor. Kudüs işgalci İsrail'in başkenti yapılmak isteniyor. İnşallah sizlerin, bizlerin mücadelesiyle olmayacak. Orada bir haksızlık, hukuksuzluk var. Bu milletin, medeniyetin çocukları tarih boyunca nerede bir haksızlık ve hukuksuzluk varsa her zaman onun karşısında olmuştur. Aralık ayında Kudüs, Amerika tarafından İsrail'in başkenti olarak ilan edilmeye çalışıldı. Bütün Müslümanlar bu davaya sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önderliğinde bu karar 128 kabul oyuyla reddedildi. İnşallah önümüzdeki dönemde Kudüs özgürlüğüne kavuşacaktır."
Koşuyu, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ile İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil başlattı.
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi önünden başlayan halk koşusu, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi. Koşuya katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve Mehmed Akif'in Ersoy'un, "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek/,İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek", beyti ile "İsrail bir terör devletidir, inadına Kudüs", "Üzülme çünkü Allah bizimledir", yazılı dövizler taşıdı.
Yürüyüş sonunda vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret ederek, duada bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.