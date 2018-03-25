Kudüs’teki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sona erdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)" sona erdi.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin ikincisi, bu yıl 23 Mart’ta Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı ve eski şehir ziyareti ile Kudüs’te başlamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle ördüğü "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesinde düzenlenen kongreye, başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik yaptı.

Kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı sempozyumda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kültür alanlarında 500'e yakın sunum yaptı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İLE KUDÜS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında, iş birliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.

Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik’in çalışma ofisinde düzenlenen imza törenine, Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan ile diğer üniversite rektörleri katılırken, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu da hazır bulundu.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de destek verdi.

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Hitit Üniversitesinin de ana destekçileri olduğu kongreye, ayrıca Balıkesir Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, MAK Danışmanlık, Cambridge Scholars Yayınevi, AND Center, Kudüs Open Üniversitesi, Arap Amerikan Üniversitesi ve en-Necah Milli Üniversitesi de destek sağladı.

"INCSOS 2018" Hazırlık Komitesi üyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu büyüklükteki bilimsel bir kongrenin Kudüs Üniversitesinde yapılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin önemini ortaya koyuyor ve Türkiye'nin işgal altındaki Kudüs şehrine verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER