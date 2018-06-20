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Kulağına su döküp beklediler! Sonra da...

20.06.2018 - 14:58 | Güncelleme:

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...

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    KULAĞINDAN DEV ÖRÜMCEK ÇIKARILDI!

    Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı. 

  • 2 Kulağına su döküp beklediler! İçinden çıkan şoke etti
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    Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.

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    KULAĞINDAN DEV KELEBEK ÇIKTI

    Kulağında inanılmaz ağrılar meydana gelen ismi açıklanmayan adam, doktora gitmek yerine evde olan kişilerden yardım aldı.

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    Acıdan yerde kıvranan talihsiz adamın kulağında güve olduğunu sandılar. 

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    Ancak adamın kulağını görüntülediklerinde hem dev bir cisim hem de kene benzeri bir böcek türü gördüler. 

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    Talihsiz adamın kulağından önce küçük böceği sonra da içerde büyümüş olan kelebeği çıkardılar. 

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    Kulağından çıkarılan dev kelebeği gördüğünde şaşkına dönen adam, dev kelebeğe bakmaya bile cesaret edemedi. 

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    GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Kulağında ağrı şikayetiyle doktora başvuran ismi açıklanmayan kişi, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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    Muayenede kulağında böcek tespit edilen adama hemen müdahale edildi. 

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    Talihsiz adamın kulağındaki dev böcek doktorun çabaları sonucunda çıkartıldı. 

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