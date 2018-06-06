Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projeye ilişkin bilgiler veren Arslan, kulenin İstanbul’un en yüksek noktalarından Küçük Çamlıca tepesine inşa edildiğini hatırlatıp, “Kuracağımız bu kuleyle biz İstanbul’u, kulelerin oluşturduğu görüntü kirliliğinden kurtarmış olacağız. Bunun yanı sıra da İstanbul’un siluetine değer katacak bir eser kazandırmış olacağız” dedi.

İKİ SEYİR TERASI

Gazete Habertürk'ün haberine göre kulenin faaliyete girmesiyle beraber TV ve radyo yayınlarının kalitesinin artacağını belirten Arslan, şunları söyledi: “İnşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 seviyelerinde. Kule, bulunduğumuz nokta olan denizden 218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin toplamı olmak üzere, 18 metre de yerin altında olmak üzere 387 metreden oluşuyor. Kulemiz 4 kat yer altında olmak üzere 49 kattan oluşmakta. Zeminden 148.5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir terasımız olacak.”

Panoramik asansörler sayesinde misafirlerin yukarı çıkıp aşağı inerken 180 metre boyunca 45 derecelik açıyla tarihi yarımadayı, Karadeniz’i ve İstanbul’u seyredebileceğini bildiren Arslan, “Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4.5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz, bu sene içerisinde tamamını bitirmek ve buradan radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek” dedi.

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