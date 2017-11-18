Kuleli Askeri Lisesi müze haline getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sunumunda gelecek dönem kültür alanında yürütülecek yeni projeler hakkında bilgi veren Kurtulmuş, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Kasım’da lansmanını gerçekleştirdiği İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası olduğunu bildirdi. AKM’nin bir opera binası olmanın ötesinde konser, konferans, sinema salonları, tiyatro sahneleri, oda tiyatroları ve kültür sokaklarıyla yaşayan canlı bir kültür merkezi haline getirilmesinin planladığını aktaran Kurtulmuş, bir diğer önemli projenin ise Rami Kışlası olduğunu kaydetti. Bakan Kurtulmuş, Rami Kışlası’nın renovasyon ve restorasyonunun gerçekleştirilmesiyle İstanbul’un Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birine kavuşacağını belirterek, “Bu alanda 7 milyon kitabı barındıracak bir kütüphanemiz olacak. Ayrıca burası canlı, yaşayan bir kültürel mekân olacak. Burası bir ‘kitap vadisi’ şekline dönüşecek” ifadesini kullandı.

RAMİ KIŞLASI’NDA 3. ETAP İHALE SÜRECİ

Mürekkebin, kâğıdın nasıl üretildiğine kadar kitapla ilgili tüm unsurların burada bir araya geleceğinin altını çizen Kurtulmuş, bu projenin birinci etap uygulama işinin tamamlandığını anlattı. Kurtulmuş, “Yani hemen içine girilebilecek durumda. Öncelikli fonksiyonlarımızı tespit ederek ilk bölümünü hemen hizmete açmayı düşünüyoruz. İkinci bölümle ilgili ihale de tamamlanmıştır. Bu ihale süreci bittikten sonra da 3. etap ihale sürecini başlatacağız. Bu da Türkiye’nin, İstanbul’un övünç projelerinden birisi olacak” diye konuştu. Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı’nın muvafakatini bildirdiğini, binanın bir kısmının ulusal müze haline getirileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı’nın tahsis işlemlerinin devam etti- ğini dile getiren Kurtulmuş, kompleksin bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesi’nin kullanımında kalacağını dile getirdi.

‘KİMİN NE BİRİKİMİ VARSA HEPSİNİ TOPLAYACAĞIZ’

Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Burada gerçekten müzeyle ilgili Türkiye’de kimin ne birikimi varsa, hepsini toplayacağız. Bu konudaki uzmanları bir araya getireceğiz ve burayı Türkiye’nin gurur duyacağı bir ulusal müze haline getireceğiz. Bu kadar çok kültürel zenginliği barındıran Anadolu toprakları içerisinde ne varsa, İslam medeniyetine ve İslam öncesi medeniyete ait ne varsa bunların sergilenmesini sağlayacak çok önemli bir ulusal müze haline getireceğiz.”

Gülhane’ye Bilimler Tarihi Kütüphanesi

En önemli arkeoloji müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin 45 milyon TL maliyetle sürdürülen restorasyon projesinin en kısa sürede bitirileceğini bildiren Kurtulmuş, 35 bin ciltlik muazzam bir esere sahip olunacak Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi’nin kurulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktardı. Kurtulmuş, “Burada bir Bilimler Tarihi Kütüphanesi oluşacak, Gülhane’de. Bu kitapların 12 bin adedi ülkemize getirildi. Geri kalanların da hızlı bir şekilde Türkiye’ye getirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Ümit ederim ki bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız ve resmi açılışını yapacağız” dedi.

Kuleli Askeri Lisesi

numan kurtulmuş

Kültür ve turizm bakanı