Kullanıcılara müjde! WhatsApp'dan beklenen güncelleme geldi

WhatsApp, 2.18.4 sürümünü kullanıma sunarak bazı performans iyileştirmelerine çözüm getirdi. Aslında bu güncellemede sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliği olması kullanıcıların ilgisini çekti.

Daha önce sesli konuşmadan görüntülü konuşmaya geçiş işleminda zorluklar yaşanmaktaydı. Artık hızlı bir geçiş sistemi ile görüntülü görüşmeyi kapatmadan geçiş mümkün olacak. Ayrıca bu geçiş işlemi için ikon da geldi.

Bu ikona dokunduğunuzda karşınızdaki kişiye görüntülü görüşmeye geçmek isteyip istemediğini soran bir bildirim gidecek. Kişi kabul ederse kameralar aktif olacak ve görüşmeniz kesilmeden görüntülü aramaya geçiş yapacaksınız.

Eğer karşınızdaki kişi görüntülü arama talebinizi reddederse görüşme hiçbir şekilde kesilmeden sesli aramaya devam edebileceksiniz.

WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı işletim sistemlerinde çalışmayacağını da duyurmuştuk. İşte o liste...

whatsapp

Whatsapp Güncelleme

whatsapp sesli görüşme

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