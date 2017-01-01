HABERTÜRK'E BÖYLE KONUŞMUŞTU

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon bugüne kadar seslendirdiğiniz ünlülerden bazıları. Dünyaca ünlü isimleri seslendirmiş olmak size ne hissettiriyor? Zorlandığınız bir isim oldu mu?

Bu sanatçıları seslendirirken zorlandığım olmadı. Hepsini aslanlar gibi konuştum.