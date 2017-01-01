ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Payidar Tüfekçioğlu
KÜLTÜR-SANAT

Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Sağlık problemleri yaşayan tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:52:25 Güncelleme: 23:09:13 HABERTURK.COM

Tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti.

Ciddi sağlık problemleri yaşayan usta oyuncuya karaciğer nakli yapılması için donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Bugüne kadar Kenan İmirzalıoğlu, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve ses sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu ses sanatçılığında 35 yılı geride bırakmıştı.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

Payidar Tüfekçioğlu, 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Tüfekçioğlu, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman gibi ünlü aktörleri seslendirmiştir.

Tüfekçioğlu sırasıyla, Hünkarın Bir Günü (1988), Naciyeyi Kim Sevmez (2005), Ölümsüz Aşk (2003), Kurtlar Vadisi Pusu, Acayip Hikayeler (2012), Sudan Bıkmış Balıklar (2012) ve son olarak 2015'te TRT 1'de yayınlanan Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde oynamıştır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    Mekanı cennet olsun
  • Misafir 3 dakika önce
    Mekanı cennet olsun. Taptuk Emre Hazretleri ni o tanıttı o sevdirdi.
  • Misafir 5 dakika önce
    Öyle bir ülke düşünün ki ölünce değeriniz biliniyor vay o ülkenin haline
  • Misafir 6 dakika önce
    Yunus Emre dizisiyle beni benden almıştın. Rabbim mekanını cennet eylesin
  • Misafir 12 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 13 dakika önce
    Allah rahmet etsin tabduk Emre
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.allah geride kalanlara sabırlar versin yunus emre dizisini hiç unutmayacagim
  • Misafir 21 dakika önce
    Allah rahmet etsin güzel bir sesi vardı.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
70. Cannes Film Festivali başlıyor
KÜLTÜR-SANAT

Cannes Film Festivali'nde Monica Bellucci rüzgarı
Aşkın en yalın halleri
KÜLTÜR-SANAT

Aşkın en yalın halleri
2017 Son çıkan kitaplar (Mayıs)
KÜLTÜR-SANAT

İşte raflarda yerini alan son kitaplar! (Mayıs 2017)
Klasik sanatı yeniden yorumladı
KÜLTÜR-SANAT

Klasik sanatı yeniden yorumladı
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (18 MAYIS 2017)
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (19 MAYIS 2017)
2017 Son çıkan kitaplar (Mayıs)
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE RAFLARDA YERİNİ ALAN SON KİTAPLAR! (MAYIS 2017)
70. Cannes Film Festivali başlıyor
KÜLTÜR-SANAT

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE MONİCA BELLUCCİ RÜZGARI
Klasik sanatı yeniden yorumladı
KÜLTÜR-SANAT

KLASİK SANATI YENİDEN YORUMLADI
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

O SES HAYATINI KAYBETTİ!