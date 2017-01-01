Tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti.
Ciddi sağlık problemleri yaşayan usta oyuncuya karaciğer nakli yapılması için donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.
Bugüne kadar Kenan İmirzalıoğlu, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve ses sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu ses sanatçılığında 35 yılı geride bırakmıştı.
- HABERTÜRK'E BÖYLE KONUŞMUŞTU Sylvester Stallone, Bruce Willis, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon bugüne kadar seslendirdiğiniz ünlülerden bazıları. Dünyaca ünlü isimleri seslendirmiş olmak size ne hissettiriyor? Zorlandığınız bir isim oldu mu? Bu sanatçıları seslendirirken zorlandığım olmadı. Hepsini aslanlar gibi konuştum.
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?
Payidar Tüfekçioğlu, 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.
Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Tüfekçioğlu, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman gibi ünlü aktörleri seslendirmiştir.
Tüfekçioğlu sırasıyla, Hünkarın Bir Günü (1988), Naciyeyi Kim Sevmez (2005), Ölümsüz Aşk (2003), Kurtlar Vadisi Pusu, Acayip Hikayeler (2012), Sudan Bıkmış Balıklar (2012) ve son olarak 2015'te TRT 1'de yayınlanan Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde oynamıştır.
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Misafir 2 dakika önceMekanı cennet olsun00
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Misafir 3 dakika önceMekanı cennet olsun. Taptuk Emre Hazretleri ni o tanıttı o sevdirdi.00
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Misafir 5 dakika önceÖyle bir ülke düşünün ki ölünce değeriniz biliniyor vay o ülkenin haline00
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Misafir 6 dakika önceYunus Emre dizisiyle beni benden almıştın. Rabbim mekanını cennet eylesin00
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Misafir 12 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 13 dakika önceAllah rahmet etsin tabduk Emre00
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Misafir 19 dakika önceAllah rahmet eylesin.allah geride kalanlara sabırlar versin yunus emre dizisini hiç unutmayacagim00
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Misafir 21 dakika önceAllah rahmet etsin güzel bir sesi vardı.00