Game of Thrones geri döndü, site çöktü!

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları) 13 aylık bir aranın ardından 7. sezonuyla ekranlara iddialı bir giriş yaptı.

HBO Televizyonu’nda dizinin yayınlandığı ilk dakikalarda, aşırı yüklenme sonucu televizyonun sitesi çöktü.

Öte yandan Game of Thrones’un başrol oyuncularından Kit Harington ile yakın arkadaş olduğu bilinen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın, sezonun ilk bölümünde Arya karakteriyle birlikte bir askeri canlandırdığı sahneler de ortaya çıktı.

Dothraki ders oluyor

Game of Thrones'taki Dothrakilerin konuştuğu dil inceleniyor. Dothrakilerin dili California Üniversitesi'nde ders olarak okutulacak

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Game of Thrones dizisi ve kitabında yer alan diller California Üniversitesi’nde verilecek. Essos’taki yerli ve savaşçı halk Dothrakilerin konuştuğu dilin inceleneceği “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention” dersinde, dizideki Valyrian ve diğer kurgu diller de işlenecek. Dersler ise George R. R. Martin’in kitabında en az 4 bin kelimesi olan Dothraki’nin de mimarı olan David J. Peterson tarafından verilecek.

