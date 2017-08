Miami’deki evinin her yeri oyuncaklarla dolu olan şarkıcı Pharrell Williams, uzun zamandır oyuncak koleksiyonerliği yapıyor. Bu nedenle de “İçimdeki çocuk sevinciyle yaşıyorum” diyor. Şarkıları da bir o kadar kıpır kıpır. Ve yine eğleneceği bir projeye imza attı. Nerede ne yapacakları belli olmayan, muz peşinden koşan, sarı adamlar yani bizim Minyonlar olarak aşina olduğumuz Türkiye’de ‘Çılgın Hırsız’ serisi olarak vizyona giren filmin üçüncü serisinin de şarkılarını yaptı. Kötülük yapacağım derken kendini kötülüğe karşı mücadele ederken bulan Gru ve Minyonlar yine güldürecek ve belli ki yine rekorlar kıracak. Amerika tarihindeki en büyük 10’uncu animasyon filmini bu sefer Pierre Coffin ile Kyle Balda yönetiyor; Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker ile Miranda Cosgrove karakterleri seslendiriyor. Dans etmeyi seven Minyonlar da Williams’ın parçalarında eğlenceli danslarını yapıyor. Grammy Ödüllü Williams filmi ve Minyon hayranlığını anlattı.

- ‘Çılgın Hırsız’ serisinin bu kadar popüler olmasını neye bağlıyorsunuz?

Bu film bir acayip. Mesela yetişkinler bir çocuk filmi izlediğini, çocuklar da aynı şekilde bir yetişkin filmi izlediklerini düşünmüyor. Ama her nasıl oluyorsa herkes bağ kurup bu filmi izlerken eğleniyor. Bu yüzden de çok insancıl temalar seçiyorlar ve bu temalar filmlerin hikâyelerini oluşturuyor. Serinin sihri bu filmlerin insani duyguları ön plana çıkarması.

- Bu tür eğlenceli filmlerde çalışmaktan anlaşılan keyif alıyorsunuz...

Hem de nasıl. Bu bir zevk! Bulmin parçalarını yapması için herhangi birini seçebilirlerdi ama beni seçtiler. Bu yüzden benim yapıyor olmam inanılmaz.

- ‘Çılgın Hırsız 3’ün konusunu biraz anlatır mısınız? En azından bildiğiniz kadarını...

Çok komik! Kelimelere dökmek kolay değil. İzlemeniz gereken bir film olduğunu söyleyebilirim çünkü büyüleyici. Herkesi ilgilendiren insani temalar seçiyor ve insanlar da bununla bağ kurabiliyor.

- Bu filmin ana temaları neler?

Filmde insanlar kendilerinden bir parça keşfedecek. ‘Kötü’ adamımız Gru, her filmde olduğu gibi bu sefer de yaşadıklarından ders çıkaracak ve kendi hakkında birçok şey öğrenecek. Hepsi de Minyonlar sayesinde olacak...

- Aslında onun yaşadığı sorunlarla hepimiz bağ kurabiliyoruz.

Evet, çünkü yüzde 100 evrensel.

- Aynı zamanda büyük bir kötü karaktere de karşı geliyor.

Kendisine rağmen... İçinde büyük bir kötü karakter olmazsa film iyi olmaz, değil mi? Balthazar Bratt de çok komik.

- Minyonları izlemek de her zamanki gibi çok eğlenceli...

Biliyor musunuz, bence Minyonlar en iyisi!

- Siz nasıl dahil oldunuz?

Daha en başından bu işten haberim oldu. Sonra senaryo elime geçti, daha işin en başından. film müzikleri yaparken bu önemlidir, oyuncu olmasam da kendimi bu şekilde filme ait hissediyorum. Sonra filmin bölümlerini tek tek görerek doğru tonu bulmaya çalıştım.

- ‘Çılgın Hırsız 3’te 8 şarkınız var ve bunların 5 tanesi yeni...

Şarkıların, sahneye ve o ana uymaları esas amaçtı. Yani gerçekten belirlediğimiz ana hatlara ve parametrelere hizmet ettiler.

- Brezilyalı besteci Heitor Pereira ile işbirliğiniz nasıldı?

Heitor tam bir dâhi. İlk filmin müziklerini de birlikte yaptık. O zaman bu işten ne kadar keyif alsam da aslında ne kadar emek verildiğini, yoğun bir süreç olduğunu ve ne kadar zaman aldığını fark etmiştim. O, ise o zamandan beri çok başarılı. Devam filminde de ve şimdi 3’üncü filmde de öyle.

‘SADECE YÖNERGELERİ TAKİP EDİYORUM’

- ‘Çılgın Hırsız 2’ filminde ‘Happy’ şarkısı dünya çapında hit oldu. Uluslararası Mutluluk Günü’nde tüm dünyadaki insanlara, eşsiz mutluluklarını kutlamak için ilham vermek üzere Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmanıza yol açtı...

O büyük bir onurdu. Bunu yalnızca ben başardım diye düşünmüyorum. Sadece yönergeleri takip ediyor ve film için en iyi olan neyse onun için çalışıyordum. Ve bir şekilde insanlar parçayı sevdi, eğlendi.

- Kurduğunuz ‘One Hand to Another’ organizasyonu için neler söyleyebilirsiniz?

Organizasyonda temelde çocuklara yardım eden bir grup insan yer alıyor. Sanat ve matematik eğitimi vermek için gönüllü olan üniversite öğrencilerimiz var. Bir çocuğun hayatında rahatça ilerleyebilmesi için onu motive etmek üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

- Filme yoğunlaşırken içinizdeki çocuk dışarı çıkıyor mu?

Evet, ben hâlâ koca bir bebeğim.

- Filmin son halini gördüğünüzde ne hissettiniz?

Sonucun iyi olması için çalışan yüzlerce sanatçıyla işbirliği yapabildiğim için çok minnettarım. Bu denklemin bir parçası olmak çok büyük bir onur.

- Bunun gibi projelerde yer almanız için sizi motive eden nedir?

Bu tip projeler tam olarak hayallerin gerçekleşmesine vesile oluyor. Çünkü yetenekli çok sayıda sanatçıyla çalışıyorsunuz. Her biri filmi izlerken hafife alınabilen ya da alınmayan belli işlerden sorumlu oluyorlar. Renkten, gölgeden, besteden, karakterlerden ve içerikten sorumlu oluyorlar. Gördüğümüz her bir görev o kadar kusursuz yapılıyor ki. Biz muhtemelen detayların yüzde 80’inin farkına varmıyoruz çünkü çok gerçek görünüyor. Ama orada olan her şeyin ardında bir sanatçı var.

- Siz de insanların birlikte çalışmak istediği bir sanatçısınız. Müziğe ilk başladığınız yıllarda şu anda bulunduğunuz yere geleceğinizi hayal etmiş miydiniz?

Şu anda burada olduğuma inanamıyorum. O kadar inanılmaz ki.

- Ayaklarınızın yere basması için ne yapıyorsunuz?

Sadece nereden geldiğimi ve böyle fırsatların herkesin karşısına çıkmadığını hiç unutmuyorum. Bu yüzden minnettarım.

970 MİLYON $

‘Çılgın Hırsız 2’ filmi 970 milyon dolar gelirle dünyada animasyon filmleri listesinde en çok kazananlar arasında.