Müzeyyen Senar'den Zeki Müren'e kadar çok sayıda sanatçının okuduğu Agora Meyhanesi adlı şarkının söz yazarı Onur Şenli vefat etti.

Çok sayıda şarkının söz yazarı olan Onur Şenli’nin vefat ettiğini, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram’da duyurdu. Akay, "Agora Meyhanesi yetim kaldı. Kanserle savaşan değerli söz yazarı Dr. Onur Şenli’yi, maalesef bugün tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Cenazesi 9 Eylül 2017 tarihinde, öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacaktır. Şenli, İstanbul’da Agora Meyhanesi diye bir yer olduğunu bilmiyordu ve Aysel Gürel, Balat'taki Agora Meyhanesi'nden söz edince öğrenmişti. Nur içinde yatsın inşallah.” yazarak Agora Meyhanesi isimli şiirin tamamını yayınladı.

ONUR ŞENLİ KİMDİR?

1940 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen Dr. Onur şenli, ilk şiirini 13 yaşındayken yazdı. Lise yıllarında edebiyat dersinden kaldığında, ileride Türkiye’nin en önemli şairlerinden biri olacağından habersizdi. Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisiyken büyük bir aşka tutuldu. Hüsranla biten aşkı için bir şiir kaleme aldı. O şiir 7’den 70’e herkesin diline pelesenk oldu. Yılların eskitemediği ‘Agora Meyhanesi’nin şairi Şenli’nin, Ömrümüzün Son Saati Çalmadan Gel gibi daha çok sayıda şiiri bestelendi.

İşte Onur Akay’ın paylaştığı Agora Meyhanesi isimli şarkının şiirinin aslı:

AGORA MEYHANESİ

Sana bu satırları

Bir sonbahar gecesinin

Felç olmuş köşesinden yazıyorum

Beş yüz mumluk ampullerin karanlığında

Saatlerdir boşalan kadehlere

Şarkılarını dolduruyorum

Tabağımdaki her zeytin tanesine

'Simsiyah Bakışların'ı koyuyorum

Ve kaldırıp kadehimi

Bu rezilcesine yaşamaların şerefine içiyorum.

Burası Agora Meyhanesi

Burada yaşar aşkların en madarası

Ve en şahanesi

Burada saçların her teline bir galon içilir

Gözlerin her rengine bir şarkı seçilir

Sen bu sekiz köşeli meyhaneyi bilmezsin

Bu sekiz köşeli meyhane seni bilir

Burası Agora Meyhanesi

Burası arzularını yitirmiş insanların dünyası...

Şimdi içimde sokak fenerlerinin yalnızlığı

Boşalan ellerimde kahreden bir hafiflik

Bu akşam umutlarımı meze yapıp içiyorsam

Elimde değil

Bu da bir nevi namuslu serserilik

Dışarda hafiften bir yağmur var

Bu gece benim gecem

Kadehlerde alaim-i semaların raks ettiği

Gönlümde bütün dertlerin hora teptiği gece bu

Camlara vuran her damlada seni hatırlıyorum

Ve sana susuzluğumu

Birazdan plaklarda şarkılar susar, kadehler boşalır

Umutlar tükenir, mezeler biter

Biraz sonra bir mavi ay doğar tepelerden

Bu sarhoş şehrin üstüne

Birazdan bu yağmur da diner

Sen bakma benim böyle delice efkarlandığıma

Mendilimdeki o kızıl lekeye de boş ver

Yarın gelir çamaşırcı kadın

Her şeyden habersiz onu da yıkar

Sen mesut ol yeter ki ben olmasam ne çıkar?

Dedim ya burası Agora Meyhanesi

Bir tek iyiliğin tüm kötülüklere meydan okuduğu yer

Burası Agora Meyhanesi

Burası kan tüküren mesut insanların dünyası

(İzmir/Agora, Kasım 1959)

