Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kasım ayı aylık olağan toplantısı başladı. Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği binasında yapılan toplantıda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve henüz genel kurulu tamamlanmayan Karabükspor'un temsilcileri yer almadı. Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in yardımcılığını yapan Karabükspor eski başkanı Ferudun Tankut'un yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı. Toplantının gündeminde video hakem ve yabancı sınırının yanı sıra takımların altyapı yatırımları bulunuyor.

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