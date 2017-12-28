Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Kumburgaz'da 2014 yılında 5 kişinin deniz bisikletiyle açılıp birinin cesedine ulaşıldığı ve olayla ilgili deniz bisikleti kiralayan Sinan Önügören'in, "taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nce onadı.

Kumburgaz

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